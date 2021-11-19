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05:25 19.11.2021

На Харьковщине работникам Бабаевского лесничества, допустившим незаконную вырубку почти 600 деревьев, грозит до 5 лет лишения свободы

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На Харьковщине работникам Бабаевского лесничества, допустившим незаконную вырубку почти 600 деревьев, грозит до 5 лет лишения свободы

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении трех работников Бабаевского лесничества ГП "Октябрьское лесное хозяйство" подозреваемых в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч.ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного расследования из-за халатного отношения подозреваемых к своим обязанностям на территории лесничества было незаконно вырублено почти 600 деревьев. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 1 млн грн.

Теги: #вырубка #лес #харьковская
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