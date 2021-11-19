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04:04 19.11.2021

Министр обороны США высказался в пользу расширения сотрудничества с Украиной

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Министр обороны США высказался в пользу расширения сотрудничества с Украиной

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Вашингтоне заявил о готовности рассмотреть вопросы реализации рамочного соглашения о стратегических основах оборонного партнерства между двумя странами и углубления сотрудничества в оборонной сфере.

"Я с нетерпением жду обсуждения вопросов реализации этого соглашения, чтобы продолжать продвигать наш общий приоритет - противодействие российской агрессии - и углублять наше сотрудничество в таких областях, как безопасность на Черном море, кибербезопасность и обмен информацией", - сказал он в ходе встречи в Вашингтоне.

Рамочное соглашение было подписано в ходе недавнего визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

Остин отметил, что в Вашингтоне внимательно следят за "недавними перемещениями российских военных" в районе границы с Украиной и "выразили озабоченность дестабилизирующей деятельностью России". По его словам, США "продолжат консультироваться с вами, а также с нашими партнерами и союзниками в регионе о том, что мы все видим, и о том, как лучше всего содействовать обеспечению региональной безопасности".

Он в очередной раз заявил о том, что американская "поддержка самообороны, суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима".

Шеф Пентагона заявил также: "Мы по-прежнему привержены поддержке усилий Украины по осуществлению глубоких и всеобъемлющих реформ в ее оборонном секторе. Мы знаем, что это тяжелая работа, но ее выполнение является ключом к достижению Украиной ее евроатлантических устремлений".

Резников со своей стороны поблагодарил США за оказываемую помощь в противодействии "российской агрессии".

Он отметил, что Россия может прибегнуть к эскалации в любое время, и "эта возможная эскалация, безусловно, будет иметь катастрофические последствия для всей Европы".

По его словам, в Москве "понимают только действия, особенно активные, это своего рода вакцинация против опасного вируса агрессии, который мутирует, и возвращает мир в состояние холодной войны".

Резников заявил, что "сотни нападений (России - ИФ) на Польшу и Литву с использованием мигрантов - еще один пример того, что Европа находится в опасности".

"Мы благодарны американской стороне за то, что она обратила внимание на факты подготовки русских к следующей фазе нападения, и сигнал со стороны США даст сигнал всему цивилизованному миру, что мы должны объединиться против российской агрессии", - подчеркнул он.

Стенограмма заявлений министров распространена Пентагоном в пятницу.

Теги: #украины #сша #минобороны #встреча
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