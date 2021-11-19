Резников: Мы рассчитываем на расширение поддержки со стороны США

Министр обороны Украины Алексей Резников и члены украинской делегации в рамках рабочего визита в Вашингтон во время встречи с сенатором Джеймсом Ингофом обсудили ситуацию в Украине и перспективу практического применения механизмов поддержки со стороны Вашингтона.

Как сообщает пресс-служба на сайте Минобороны в четверг, министр рассказал о текущей ситуации безопасности вдоль границ Украины, а также на временно оккупированных Россией территориях. Отдельное внимание было уделено новым угрозам, возникшим вследствие фактического аншлюса Беларуси. Также были обсуждены возможности практического применения механизмов поддержки, находящихся в компетенции Конгресса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

"Украина заинтересована иметь более сильную позицию США по широкому спектру вопросов безопасности. Мы говорим и о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки, поскольку есть неотложные потребности. И о военно-дипломатической поддержке, и о развитии фундаментальных возможностей Вооруженных Сил Украины, что потребует тщательной подготовки соответствующих решений", – подчеркнул Резников.

Кроме того, министр выразил благодарность послу Украины в США Оксане Маркаровой, "которая помогает поддерживать высокую динамику контактов". Он добавил, что до конца текущего года рассчитывает на прогресс по многим вопросам.