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01:49 19.11.2021

США добиваются проведения переговоров с КНР по контролю над вооружениями

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США добиваются проведения переговоров с КНР по контролю над вооружениями

Вашингтон настаивает на проведении переговоров с Пекином по контролю над вооружениями, поскольку Китай стремительно расширил ядерный потенциал, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на китайского чиновника.

По словам собеседника издания, стороны могут начать соответствующий диалог на начальном уровне, то есть с участием неправительственных оборонных аналитиков и академиков.

Как сообщил в свою очередь сотрудник американской администрации, президент США Джо Байден с китайским коллегой Си Цзиньпином ранее в рамках виртуального саммита договорились расширить переговоры по стратстабильности. При этом китайская сторона не упомянула об этом в документе по итогам встречи лидеров.

Газета подчеркивает, что Китай увеличил ядерный потенциал за счет большего числа боеголовок и их носителей.

Как сообщает WSJ, ссылаясь на недавние данные Пентагона, Китай располагает порядка 350 ядерными боеголовками. При этом, Вашингтон прогнозирует, что Пекин работает над тем, чтобы к концу десятилетия обладать 1000 боеголовками. При этом в настоящее время в запасе у США - 3750 боеголовок.

Кроме того, по данным американского оборонного ведомства, Пекин разрабатывает ракеты и другие системы, которые могут быть носителями боезарядов.

Газета подчеркивает, что США беспокоит тот факт, что Пекин не объявлял причину наращивания ядерного вооружения.

Издание напоминает, что США на протяжении нескольких лет призывали Китай отправить на обсуждения ядерных вопросов официальных лиц, а не экспертов, однако китайские власти не изъявляли такого желания.

WSJ отмечает, что диалог между США и Китаем по контролю за вооружениями будет представлять собой "шаг назад" по сравнению с предыдущими встречами стран по ядерным вооружениям. В период с 2004 по 2019 год аналитики из Китая и США вместе с официальными лицами проводили встречи в неофициальном порядке. По данным китайской стороны, позднее Вашингтон выражал недовольство тем, что Пекин слишком медленно планировал переговоры и отправлял на них делегатов на слишком низких позициях.

В ночь на 16 ноября Байден и Си Цзиньпин провели саммит в онлайн-формате, который длился около 3.5 часов. Как сообщал Белый дом, в ходе встречи американский президент призвал к "дальнейшим переговорам" США и КНР по стратстабильности.

"Президент обсудил сферы, в которых, как он считает, США и Китай сталкиваются с угрозами для взаимоотношений, в том числе со стратегическими рисками, и подчеркнул важность наличия возможностей для урегулирования некоторых проблем и проведения дальнейших переговоров", - приводит Белый дом ответ высокопоставленного сотрудника администрации США на вопрос о том, просил ли Байден возобновить переговоры о ядерной стабильности.

 

Теги: #сша #переговоры #китай #вооружения
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