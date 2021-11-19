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00:43 19.11.2021

Парламент Молдовы отправил в отставку директора Национального центра по борьбе с коррупцией

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Парламент Молдовы отправил в отставку директора Национального центра по борьбе с коррупцией

Парламент Молдовы отправил в отставку генерального директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Руслана Флочи, решение поддержали 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), передает корреспондент "Интерфакса".

Это решение парламент принял после того, как признал неудовлетворительной и неэффективной деятельность Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) в период 2016-2021 гг.

В отчете комиссии, в частности, отмечается, что в этот период "к ответственности не привлекались лица, занимающие руководящие должности, которые координировали коррупционные схемы". У комиссии возникли вопросы "насчет решений о прекращении дел в направлениях, особо подвергнутых коррупции, например, таможенном".

В отчете также отмечается "отсутствие интереса со стороны НЦБК к резонансным делам, а в некоторых случаях НЦБК препятствует выяснению правды и саботирует работу прокуроров".

Депутаты констатировали, что НЦБК в этот период "не был независимым в своих действиях, а руководство органа не обеспечило эффективное исполнение законодательства в области борьбы с коррупцией".

В утвержденном отчете также дается ряд рекомендаций. В частности, Министерству юстиции - начать процедуры реструктуризации НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры с ограничением их полномочий борьбой с коррупцией в особо крупных размерах. Службе информации и безопасности - начать "проверку институциональной неподкупности" НЦБК. Генеральной прокуратуре - рассмотреть возможность провести контроль над деятельностью НЦБК и Антикорруцпионной прокуратуры.

Представители оппозиционного Блока коммунистов и социалистов выразили возмущение действием властей, которые, по их словам, "стремятся взять под контроль еще одно важное государственное учреждение".

Социалист Василе Боля сказал, что цель всех таких действий "со стороны "желтых властей" (партийный цвет PAS -"ИФ") очень проста - получение контроля над государственными институтами".

Депутат PAS Василий Грэдинару сказал, что, изучая деятельность НЦБК, начал понимать высказывание "украдешь курицу - попадешь в тюрьму, украдешь миллион - станешь примаром (мэром - ИФ)". Он сказал, что только 25% дел, которые ежегодно вел НЦБК, были переданы в суд, а две трети прекращаются или приостанавливаются. При этом он отметил, что ежегодно "за коррупцию выносятся приговоры около 200 человек, но 95% отделываются штрафом".

Руслан Флоча на заседание парламента не пришел. Пресс-служба НЦБК объяснила это тем, что парламентское большинство подготовило решение о его отставке, независимо от аргументов.

Флоча был назначен директором НЦБК в 2020 году. До этого он был советником тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона.

 

Теги: #молдова #отставка #коррупция #парламент
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