Парламент Австрии единогласно лишил экс-канцлера Курца депутатского иммунитета

Национальный совет Австрии единогласно лишил экс-канцлера Себастьяна Курца депутатского иммунитета, сообщает австрийский телеканал ORF.

Прокуратура по экономическим и коррупционным расследованиям ведет против бывшего канцлера расследование по подозрению в коррупции, его подозревают в том, что на деньги налогоплательщиков он оплачивал соцопросы, искусственно скорректированные в его пользу, что позволило ему добиться должности лидера Австрийской народной партии и канцлера.

Сам Курц говорит, что заинтересован в скорейшем прояснении ситуации и отрицает обвинения.

Обыски, в том числе в австрийской федеральной канцелярии, в штаб-квартире партии экс-канцлера и министерстве финансов прошли 6 октября. Из-за угрозы вотума недоверия Курц подал в отставку, но сохранил за собой должность главы партии и стал председателем парламентской фракции.