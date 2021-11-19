19 ноября: Какой сегодня праздник

19 ноября в Украине день работников гидрометеорологической службы и день стеклопроизводителя, в мире отмечают день мужчин и день туалета, у православных - День память святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника.

День работников гидрометеорологической службы входит в число официальных профессиональных праздников Украины. Он был учрежден президентом Украины Леонидом Кучмой в марте 2003 года и отмечается ежегодно 19 ноября.

Метеорологическая служба Украины была основана еще в 1921 году, а в 1929 году она была объединена с гидрологической службой в Гидрометеорологический комитет. В 1940 году комитет был переименован в Управление гидрометеорологической службы СССР.

В современной Украине главной метеорологической организацией является гидрометеорологический центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины. На данный момент численность работников гидрометеорологической службы Украины составляет более пяти тысяч человек.

День стеклопроизводителя в Украине отмечается ежегодно 19 ноября. Появился в украинском официальном календаре профессиональных праздников в 2003 году.

Основанием для выбора 19 ноября днем профессионального праздника стеклопроизводителей стало то, что 19 ноября 1711 года родился русский ученый-естествоиспытатель Михаил Ломоносов. Он был создателем химического производства глазури, стекла, фарфора, разработал технологию и рецептуру цветного стекла, которое использовал для создания мозаичных картин.

Большинство стеклопроизводителей Украины объединяет основанная в 1997 году ассоциация предприятий стекольной промышленности "Стекло Украины". В нее входят как местные, так и иностранные производители листового и художественного стекла, посуды и стеклотары, а также поставщики сырья, оборудования и услуг для производства стекла. Члены ассоциации производят более 80% стеклопродукции в стране.

Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день (International Men's Day, IMD), с целью подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе.

Инициатором сегодняшнего Международного мужского дня стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил учредить праздник, который подчеркнет положительную роль мужчин в семье и обществе. На сегодняшний день этот праздник отмечают в более чем 50 странах мира: Австралии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Гане, Израиле, Индии, Ирландии, Италии, Канаде, Китае, Норвегии, Пакистане, России, США, Сингапуре, Тринидад и Тобаго, ЮАР, Ямайке и других.

Цель Международного мужского дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Также организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоциональное, физическое и духовное благополучие.

19 ноября был провозглашен Всемирным днем туалета в 2001 году в ходе международной конференции в Сингапуре, посвященной проблемам туалетов. Кстати, место проведения конференции было выбрано не случайно: Сингапур славится безукоризненной чистотой туалетов.

В православной церкви 19 ноября почитается память Павла Исповедника, епископа Малой Азии. При жизни Павла ему пришлось столкнуться с многочисленными протестами и нападениями, поскольку в этот период проводилась активная деятельность, направленная против христианских святынь и сторонников этой веры. Сам Павел вместе со святым Феофилактом был также подвержен гонениям и преследованиям, в результате чего был убит.

Частичное лунное затмение произойдет в пятницу, 19 ноября 2021 года. Это будет самое длительное частичное лунное затмение с 1440 года и самое длительное до 2669 года.

Именины:

Василий, Арсений, Анатолий, Герман, Гавриил, Виктор, Никита, Лука, Константин, Павел, Николай, Клавдия, Ефросинья, Александра, Нина, Матрёна, Серафима.