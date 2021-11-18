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21:43 18.11.2021

Власти США думают над возможностью дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине - Байден

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Власти США думают над возможностью дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине - Байден

Дипломатический бойкот США зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году наличествует среди возможных вариантов действий Вашингтона, заявил в четверг американский президент Джо Байден.

"Это тот (вариант - ИФ), который мы сейчас рассматриваем", - приводит телеканал CNBC слова Байдена на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В минувший вторник газета The Washington Post сообщила, что ни Байден, ни другие официальные представители администрации США, как ожидается, не приедут на зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. По информации газеты, Байден обеспокоен "действиями КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также относительно прав человека в целом".

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля следующего года. Столица Китая станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Теги: #сша #олимпиада #китай #байден
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