Молдова закупила 100 тыс. доз вакцины "Спутник V"- глава Минздрава

Министерство здравоохранения Молдовы приобрело 100 тыс. доз вакцины "Спутник V", сообщила в четверг глава ведомства Алла Немеренко.

"Министерство здравоохранения закупило 100 тыс. доз препарата "Спутник V". Столько же вакцин Россия бесплатно передаст Приднестровью. Мы заключили контракт с представителями Российского фонда прямых инвестиций и ООО "Вакцина человека". В ближайшее время обе партии вакцины будет доставлены в Молдову", - сообщила министр, представляя по требованию оппозиции отчет о своей деятельности.

По ее словам, обе партии будут доставлены в аэропорт Кишинёва.

Отвечая на вопросы депутатов от оппозиции, которые выдвинули проект резолюции о вотуме недоверия министру здравоохранения, Немеренко согласилась, что процесс закупки российской вакцины продолжался довольно долго.

"Я согласна, что эти переговоры затянулись, они продолжались около трех месяцев. Важно то, что мы закупили и вскоре получим эту вакцину. Мы не политизируем вопрос вакцинации. Для нас важно спасать жизни людей, важно, чтобы процесс иммунизации активизировался, и граждане имели право выбора вакцины", - сказала министр.

Кампания по вакцинации стартовала в Молдове 2 марта. За это время использовано почти 1,58 млн. доз вакцины, полный цикл вакцинации прошли чуть более 912 тысяч человек. Вакцинация проводилась всеми видами препаратов, в том числе вакциной Janssen, которая вводится одной дозой.