Пограничники отказали во въезде в Украину 15 иностранцам, следовавшим автобусом из Беларуси

Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь.

"С более чем вымышленной целью поездки сегодня они пытались пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области. 15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска. Во время мероприятий пограничного контроля граждане говорили военнослужащим Госпогранслужбы, что направляются в наше государство с целью туризма", - сообщает прес-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, в ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область.

"По их словам осмотрев "достопримечательности" на западе соседней республики путешественники решили посетить еще Украину. Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовской области. Именно из Львова они, якобы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил стражей порядка и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия", - сказано в сообщении.

Также установлено, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре – октябре этого года.

В настоящее время военнослужащие Госпогранслужбы приняли решение о непропуске и возвращении путешественников в Республику Беларусь, тк указанные лица не имели оснований для въезда на территорию нашего государства.

Как сообщалось, граница с Республикой Беларусь в настоящее время усилена, в том числе проводятся мероприятия по предотвращению попыток использования каналов официального въезда потенциальными нелегальными мигрантами.