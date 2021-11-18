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20:28 18.11.2021

Замглавы МВД Енин о раскрытии покушения на министра агрополитики: Лещенко удалось родиться во второй раз благодаря совпадению

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Замглавы МВД Енин о раскрытии покушения на министра агрополитики: Лещенко удалось родиться во второй раз благодаря совпадению

Покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко удалось разоблачить благодаря совпадению, считает первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Просто по удивительному совпадению Лещенко удалось родиться во второй раз... Чистая удача, что первый исполнитель отказался, а второй киллер действовал под контролем полиции", - написал Енин на своей странице в фейсбуке в четверг.

Он уточнил, что сначала заказчик, гражданин США, искал исполнителя для покушения на Лещенко своими силами.

"И нашёл. Но, найденный убийца, к счастью, решил просто украсть деньги и скрыться. Гражданин США не растерялся, и начал поиски другого киллера, который должен был сначала убрать убийцу-мошенника, как вероятного свидетеля, а потом взялся бы за "выбивание" денег у Романа Лещенко. Роман, как оказалось, работал с этим гражданином еще до попадания в большую политику и имел свои гражданско-правовые отношения", - отметил Енин.

По его словам, после того, как киллер, работавший под контролем полиции, согласился на выполнение указанного заказа, началось "дело техники".

"Подставное похищение (первого – ИФ) киллера, разработка фейкового фото, как доказательство совершенного убийства и оперативная работа. Затем встреча в ресторане под прицелом видеокамер для съемки получения нового заказа от гражданина США и его помощницы и съемки получения аванса $20 тыс. за пытки Р.Лещенко. И, после всего, захват этой парочки, решившей, что за деньги можно отнимать жизнь людей", - подчеркнул Енин.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге сообщил, что гражданин США и гражданка Украины планировали убийство нынешнего министра аграрной политики Романа Лещенко в связи с его деятельностью в 2018 году.

Теги: #заказное_убийство #мвд
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