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20:26 18.11.2021

Резников осуществляет свой первый визит в США в должности министра обороны, запланирована встреча с главой Пентагона, переговоры в Госдепе и Конгрессе

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Резников осуществляет свой первый визит в США в должности министра обороны, запланирована встреча с главой Пентагона, переговоры в Госдепе и Конгрессе

Делегация Министерства обороны Украины во главе с Алексеем Резниковым прибыла с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки, где запланированы переговоры в Министре обороны США, Государственном департаменте и Конгрессе.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, в рамках командировки делегации украинского оборонного ведомства запланирован ряд мероприятий, среди которых, в частности, встреча с министром обороны США Ллойдом Остином, переговоры в Государственном департаменте США и Конгрессе.

"Среди тем обсуждения – стратегическое партнерство Украины и США, особенно усиление динамики политического диалога на высоком уровне, дальнейшее тесное сотрудничество в части реализации оборонной реформы, совместная оценка и ответ на угрозы со стороны РФ", - говорится в сообщении.

Также важной темой станет евроатлантическая интеграция Украины при поддержке США.

 

Теги: #сша #минобороны #украина #визит
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