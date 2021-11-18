Временная поверенная в делах США: РФ использует энергию как инструмент способом, который не отвечает международным нормам или практикам

Россия использует энергию как инструмент способом, который не отвечает международным нормам или практикам, сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Использует ли Россия энергию как оружие или нет, но она точно использует ее как инструмент. Иногда этот инструмент используется таким способом, который не отвечает международным нормам или практикам. Думаю, что мы бы хотели видеть, что Россия относится к энергии как к любой другой международной деловой практике и использует хорошие международные практики. Думаю, мы не видели этого в некоторых случаях", - сказала Квин журналистам в Киеве в четверг.

Кроме того, дипломат позитивно оценила приостановку Германией сертификации "Северного потока", поскольку это отвечает соглашению США и Германии.

"В двустороннем соглашении США и Германии, которое мы заключили, пытаясь обеспечить, чтобы интересы Украины были полностью признаны, если и когда "Северный поток 2" заработает, Германия сказала, что они строго применят все регуляторные требования ЕС. Так что мы рассматриваем эту последнюю меру как выполнение обещания Германии строго применять все необходимые регуляторные нормы. Мы рассматриваем как хороший шаг то, что немецкие регуляторы серьезно относятся к этому соглашению и придерживаются его", - пояснила Квин.