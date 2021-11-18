События

20:03 18.11.2021

Временная поверенная в делах США: РФ использует энергию как инструмент способом, который не отвечает международным нормам или практикам

1 мин читать
Временная поверенная в делах США: РФ использует энергию как инструмент способом, который не отвечает международным нормам или практикам

Россия использует энергию как инструмент способом, который не отвечает международным нормам или практикам, сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Использует ли Россия энергию как оружие или нет, но она точно использует ее как инструмент. Иногда этот инструмент используется таким способом, который не отвечает международным нормам или практикам. Думаю, что мы бы хотели видеть, что Россия относится к энергии как к любой другой международной деловой практике и использует хорошие международные практики. Думаю, мы не видели этого в некоторых случаях", - сказала Квин журналистам в Киеве в четверг.

Кроме того, дипломат позитивно оценила приостановку Германией сертификации "Северного потока", поскольку это отвечает соглашению США и Германии.

"В двустороннем соглашении США и Германии, которое мы заключили, пытаясь обеспечить, чтобы интересы Украины были полностью признаны, если и когда "Северный поток 2" заработает, Германия сказала, что они строго применят все регуляторные требования ЕС. Так что мы рассматриваем эту последнюю меру как выполнение обещания Германии строго применять все необходимые регуляторные нормы. Мы рассматриваем как хороший шаг то, что немецкие регуляторы серьезно относятся к этому соглашению и придерживаются его", - пояснила Квин.

Теги: #рф #энергетика #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:26 18.11.2021
Резников осуществляет свой первый визит в США в должности министра обороны, запланирована встреча с главой Пентагона, переговоры в Госдепе и Конгрессе

Резников осуществляет свой первый визит в США в должности министра обороны, запланирована встреча с главой Пентагона, переговоры в Госдепе и Конгрессе

20:21 18.11.2021
Украине необходимо полагаться на институции для "регулирования олигархов" - временная поверенная в делах США

Украине необходимо полагаться на институции для "регулирования олигархов" - временная поверенная в делах США

20:17 18.11.2021
Украина просит Сенат США включить в оборонный бюджет санкции против "Северного потока 2" - Шмыгаль

Украина просит Сенат США включить в оборонный бюджет санкции против "Северного потока 2" - Шмыгаль

20:11 18.11.2021
США приобретут 10 млн доз экспериментального лекарства Pfizer для лечения COVID-19

США приобретут 10 млн доз экспериментального лекарства Pfizer для лечения COVID-19

19:58 18.11.2021
США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, если возникнет необходимость

США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины, если возникнет необходимость

19:10 18.11.2021
США предупредили экипажи гражданских самолетов об опасности полетов вблизи Аддис-Абебы из-за боев в Эфиопии

США предупредили экипажи гражданских самолетов об опасности полетов вблизи Аддис-Абебы из-за боев в Эфиопии

11:42 18.11.2021
Кулеба: РФ своими действиями добивает Нормандский формат

Кулеба: РФ своими действиями добивает Нормандский формат

05:06 18.11.2021
США, Южная Корея и Япония будут добиваться уважения Китаем основанного на правилах международного порядка

США, Южная Корея и Япония будут добиваться уважения Китаем основанного на правилах международного порядка

03:24 18.11.2021
Испытание китайского гиперзвукового оружия в США считают угрозой на ближайшую перспективу

Испытание китайского гиперзвукового оружия в США считают угрозой на ближайшую перспективу

23:12 17.11.2021
США наблюдают за действиями РФ у границ Украины, призывают Москву не скрывать намерений - глава Пентагона

США наблюдают за действиями РФ у границ Украины, призывают Москву не скрывать намерений - глава Пентагона

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замглавы МВД Енин о раскрытии покушения на министра агрополитики: Лещенко удалось родиться во второй раз благодаря совпадению

Резников осуществляет свой первый визит в США в должности министра обороны, запланирована встреча с главой Пентагона, переговоры в Госдепе и Конгрессе

Украина просит Сенат США включить в оборонный бюджет санкции против "Северного потока 2" - Шмыгаль

Меркель сожалеет, что саммит в "нормандском формате" не состоялся

Залужный после встречи с гендиректором "Вaykar Makina": продолжаем наращивать тактику боевого применения Bayraktar TB2 для сдерживания российской агрессии

ПОСЛЕДНЕЕ

В Москве боятся поставок НАТО современного оружия Украине

В Москве боятся поставок НАТО современного оружия Украине

Группе военных в Болгарии предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России

Молдова закупила 100 тыс. доз вакцины "Спутник V"- глава Минздрава

Швейцария проходит через пятую волну коронавируса - глава Минздрава

Пограничники отказали во въезде в Украину 15 иностранцам, следовавшим автобусом из Беларуси

Замглавы МВД Енин о раскрытии покушения на министра агрополитики: Лещенко удалось родиться во второй раз благодаря совпадению

В Словакии введут локдаун для невакцинированных и не болевших COVID-19

Меркель сожалеет, что саммит в "нормандском формате" не состоялся

В мусорном баке на бульваре Дружбы народов в Киеве обнаружили части человеческого тела, полиция начала расследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА