Украина просит Сенат США включить в оборонный бюджет санкции против "Северного потока 2" - Шмыгаль

Украина просит Сенат США включить санкции против "Северного потока 2" в закон об оборонном бюджете в 2022 году (National Defense Authorization Act (NDAA), заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Поскольку Россия порождает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине, мы просим Сенат США отреагировать, включив санкции против "Северного потока 2" в NDAA Сената США. Украина призывает вас не защищать геополитический проект, который сделает Украину более уязвимой для российской агрессии", - написал Шмыгаль на своей странице в Twitter в четверг вечером.

Как сообщалось, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за включение в National Defense Appropriation Act, NDAA поправок, которые будут противодействовать реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", и выразил надежду на их поддержку американским Сенатом.