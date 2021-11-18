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20:14 18.11.2021

В Словакии введут локдаун для невакцинированных и не болевших COVID-19

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В Словакии введут локдаун для невакцинированных и не болевших COVID-19

Словацкие власти на фоне роста случаев заболеваний COVID-19 и госпитализаций введут ограничения для лиц, кто еще не привился от болезни, заявил на пресс-конференции премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Это локдаун для невакцинированных людей", - цитирует его издание The Guardian.

По новым правилам, только лица, кто привился или переболел COVID-19 в течение полугода, смогут посещать рестораны, магазины, торгующие товарами не первой необходимости, общественные и спортивные мероприятия.

Меры вступят в силу с понедельника и продлятся - для начала - около трех недель.

Среди стран ЕС в Словакии один из низких показателей вакцинации - всего 45%, в то время как средний показатель вакцинации по ЕС - 65%, отмечает The Guardian.

В Словакии накануне за сутки выявили более 8,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что превысило установленный на прошлой неделе антирекорд в 7,2 тыс.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Словакии было диагностировано свыше 585 тыс. заражений, более 13,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Теги: #словакия #невакцинированные #ограничения
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