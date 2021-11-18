США приобретут 10 млн доз экспериментального лекарства Pfizer для лечения COVID-19

Вашингтон заключил с фармацевтической компанией Pfizer соглашение на приобретение 10 млн доз разработанного ею препарата для лечения коронавируса, сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе компании.

"Pfizer сегодня объявила о соглашении с администрацией США на поставку 10 млн доз экспериментального противовирусного перорального препарата PAXLOVID для лечения COVID-19", - говорится в документе на сайте компании.

Как отмечается, в соответствии с заключенным соглашением США приобретут соответствующее количество препарата. Pfizer начнет поставки позже в этом году и завершит их в 2022 году. После одобрения регулирующими органами применения этого препарата компания получит от американской администрации $5,29 млрд.

Ранее на этой неделе Pfizer сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на одобрение применения ее экспериментального препарата от коронавируса под названием PAXLOVID, "чтобы лечить COVID-19 при слабом или умеренном течении заболевания у пациентов с повышенным риском госпитализации или смерти".

Отмечается, что в случае одобрения PAXLOVID станет первым лекарством для лечения COVID-19 в виде пилюль.

По данным Pfizer, исследование показало, что лекарство способно на 89% сократить риски госпитализации или летального исхода.