События

19:42 18.11.2021

В мусорном баке на бульваре Дружбы народов в Киеве обнаружили части человеческого тела, полиция начала расследование

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В мусорном баке на бульваре Дружбы народов в Киеве обнаружили части человеческого тела, полиция начала расследование

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства смерти человека, части тела которого были обнаружены в мусорном контейнере в Печерском районе Киева в четверг, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего. На месте происшествия работают полицейские и проводят первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ранее в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела.

"По указанному адресу немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия, устанавливают вероятных свидетелей, изучают видеозаписи с камер наблюдения, которые расположены рядом. Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего и розыска лиц, причастных к убийству", - подчеркивают в полиции.

Там добавляют, что сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Теги: #киев #гибель #полиция
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