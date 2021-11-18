События

19:12 18.11.2021

В Харькове легковушка врезалась в столб на остановке, водитель погиб – полиция

1 мин читать
В Харькове легковушка врезалась в столб на остановке, водитель погиб – полиция

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства ДТП на остановке общественного транспорта на ул.Валентиновская .

"Водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части с правой стороны, где столкнулся с опорой электросетей. В результате ДТП 36-летний водитель получил многочисленные телесные повреждения и во время госпитализации в больницу скончался", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что в данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #гибель #дтп #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 18.11.2021
Нацполиция будет сотрудничать с ВСК по расследованию смерти депутата Полякова

Нацполиция будет сотрудничать с ВСК по расследованию смерти депутата Полякова

15:37 18.11.2021
Апелляционный суд существенно увеличил залог водителю внедорожника, сбившему подростков на переходе в Харькове

Апелляционный суд существенно увеличил залог водителю внедорожника, сбившему подростков на переходе в Харькове

11:11 18.11.2021
В Харьковском метро из-за масок произошел конфликт со стрельбой

В Харьковском метро из-за масок произошел конфликт со стрельбой

09:43 18.11.2021
В результате столкновения школьного автобуса и грузовика во Львовской области госпитализировали 5 детей

В результате столкновения школьного автобуса и грузовика во Львовской области госпитализировали 5 детей

06:04 18.11.2021
Один из совершивших разбойное нападение на харьковчанина задержан, другой разыскивается

Один из совершивших разбойное нападение на харьковчанина задержан, другой разыскивается

04:02 18.11.2021
Чиновник администрации района в Харькове требовал взятку за невмешательство в предпринимательскую деятельность

Чиновник администрации района в Харькове требовал взятку за невмешательство в предпринимательскую деятельность

03:08 18.11.2021
Полиция начала расследования пожара в жилом доме в центре Харькова

Полиция начала расследования пожара в жилом доме в центре Харькова

01:07 18.11.2021
Из Харьковского окружного админсуда массово увольняются работники аппарата, изготовление документов задерживается

Из Харьковского окружного админсуда массово увольняются работники аппарата, изготовление документов задерживается

15:21 17.11.2021
Во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, травмированы ученики

Во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, травмированы ученики

01:25 17.11.2021
В ДТП с участием микроавтобуса в Днепре никто не пострадал

В ДТП с участием микроавтобуса в Днепре никто не пострадал

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Залужный после встречи с гендиректором "Вaykar Makina": продолжаем наращивать тактику боевого применения Bayraktar TB2 для сдерживания российской агрессии

Глава МВД: задержаны люди, планировавшие покушение на министра агрополитики Лещенко

Шон Пенн планирует снять документальный фильм о событиях в Украине

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 28 сотрудников спецслужб РФ

Матернова: В ЕС нет консенсуса по предоставлению Украине европейской перспективы

ПОСЛЕДНЕЕ

Залужный после встречи с гендиректором "Вaykar Makina": продолжаем наращивать тактику боевого применения Bayraktar TB2 для сдерживания российской агрессии

США предупредили экипажи гражданских самолетов об опасности полетов вблизи Аддис-Абебы из-за боев в Эфиопии

Полиция устанавливает обстоятельства возгорания котельной в Харьковской области

В Чехии введут ограничения в отношении людей, не вакцинированных от COVID-19

Глава МВД: задержаны люди, планировавшие покушение на министра агрополитики Лещенко

Лещенко единственный среди министров имел охрану УГО из-за предыдущих покушений

Минкультуры планирует создать общественное пространство в Гостином дворе в Киеве

Берлин опроверг информацию о готовности Германии принять мигрантов с белорусско-польской границы

Мигранты в соцсетях жалеют о попытке пересечения белорусско-польской границы

Все беженцы из стихийного лагеря на белорусско-польской границе переместились в транспортно-логистический центр - Госпогранкомитет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА