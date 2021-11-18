В Харькове легковушка врезалась в столб на остановке, водитель погиб – полиция

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства ДТП на остановке общественного транспорта на ул.Валентиновская .

"Водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части с правой стороны, где столкнулся с опорой электросетей. В результате ДТП 36-летний водитель получил многочисленные телесные повреждения и во время госпитализации в больницу скончался", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что в данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.