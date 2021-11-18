Полиция устанавливает обстоятельства возгорания котельной в Харьковской области

В Краснограде Харьковской области загорелась котельная на ул.Московская, женщина-оператор получила незначительные ожоги.

"Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Красноградского райотдела полиции. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о возгорании поступило в полицию в четверг в 11:13. При выезде на место полицейские установили, что на территории предприятия тепловых сетей при повторном разжигании газового котла произошла утечка газовоздушной смеси. В результате 49-летняя женщина-оператор получила незначительные телесные ожоги. Состояние ее здоровья удовлетворительное.