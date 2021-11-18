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18:22 18.11.2021

Берлин опроверг информацию о готовности Германии принять мигрантов с белорусско-польской границы

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Берлин опроверг информацию о готовности Германии принять мигрантов с белорусско-польской границы

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер назвал информацию о том, что Германия готова принять около 2 тыс. мигрантов, прибывших в Беларусь из стран Ближнего Востока и пытающихся попасть в ЕС, не соответствующей действительности.

"Это неверная информация", - сказал он журналистам в четверг на совместной пресс-конференции с польским коллегой Мариушем Каминьским.

По словам Зеехофера, сразу же, как только он узнал о распространении этого сообщения, он позвонил и.о. канцлера Ангеле Меркель.

"Я связался с ней и получил четкую информацию о том, что речь идет о неверной информации", - сказал германский министр.

Зеехофер считает, что проблему с мигрантами на границе организовала Беларусь, вероятно, при поддержке РФ. "Речь идет о нерегулярной миграции, которая вероломным путем организована из Беларуси, с определенной вероятностью поддерживается Россией", - заявил он.

По мнению Зеехофера, Польша в вопросе разрешения миграционной проблемы на границе ведет себя верно.

"Вы действуете в интересах всего Европейского союза", - сказал он.

Теги: #мигранты #опровержение #германия
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