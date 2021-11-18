Мигранты в соцсетях жалеют о попытке пересечения белорусско-польской границы

Мигранты на белорусско-польской границе в соцсетях рассказывают, что они напуганы, устали и сожалеют о попытке пересечь границу, сообщает телеканал Sky News.

"Те, кто говорят, что границы открыты - они не открыты. Это ложь. (...) Контрабандисты распространяют слухи", - цитирует Sky News сообщение одного из мигрантов в соцсетях.

"Не приходите сюда, не следуйте за толпой. Здесь плохо. Я заплатил контрабандисту $4,5 тыс. и не смог пересечь границу", - добавил он.

По данным Sky News, сейчас на белорусской стороне границы видны автобусы, на которых планируется вывезти мигрантов, желающих покинуть приграничную зону.

Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается с начала прошлой недели, когда к ней в надежде проникнуть на территорию ЕС подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.