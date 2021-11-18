Все беженцы из стихийного лагеря на белорусско-польской границе переместились в транспортно-логистический центр - Госпогранкомитет

Все беженцы переместились из стихийного лагеря на белорусско-польской границе в транспортно-логистический центр, говорится в телеграм-канале Госпогранкомитета Беларуси в четверг.

"По состоянию на 18 ноября все беженцы из стихийного лагеря на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска "Брузги" добровольно переместились на территорию транспортно-логистического центра ввиду резко ухудшающихся погодных условий и создающейся угрозы для жизни, особенно детей", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что в центре иностранцы обеспечиваются горячим питанием, теплыми вещами и предметами первой необходимости. Всем нуждающимся оказывается медицинская помощь.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.