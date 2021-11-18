Состояние Саакашвили стабилизировалось после обморока - адвокат

Состояние находящегося в грузинской тюрьме экс-президента Грузии Михеила Саакашвили стабилизировалось после того, как он упал, выходя из комнаты, где он в четверг встречался с адвокатом, сообщил его защитник Бека Басилая.

"Мы требуем от пенитенциарной службы точной информации о состоянии здоровья Саакашвили", - заявил адвокат журналистам.

Ранее в четверг он сообщил, что Саакашвили после встречи с адвокатами потерял сознание, упал, и его унесли из комнаты свиданий на носилках.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.