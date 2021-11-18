Саакашвили может ходатайствовать об отсрочке исполнения приговора в случае тяжелой болезни – Денисова

Находящийся в заключении бывший президент Грузии, а ныне гражданин Украины Михеил Саакашвили имеет возможность ходатайствовать об отсрочке исполнения приговора в случае наступления у него тяжелой болезни, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Согласно пункту "а" части первой статьи 283 Уголовно-процессуального кодекса Грузии в случае наступления у осужденного тяжелой болезни, препятствующей исполнению наказания, по решению суда исполнение приговора в отношении осужденного может быть отсрочено до выздоровления такого осужденного или существенного улучшения его здоровья", - заявила Денисова в четверг на брифинге по результатам ее визита в Грузию, во время которого она проводила мониторинг соблюдения права на медицинскую помощь и условий содержания Михеила Саакашвили.

По словам омбудсмена, такое ходатайство может быть подано в суд самим осужденным, его адвокатами, законным представителем или генеральным директором специальной пенитенциарной службы.

Отвечая на вопрос, есть ли намерение у вышеперечисленных лиц подавать ходатайство об отсрочке исполнения приговора, Денисова сообщила, что на данный момент не имеет такой информации, но думает, что гражданин Украины Михеил Саакашвили воспользуется такой возможностью ввиду своего критического состояния.

Кроме того, она отметила, что, в случае принятия судом соответствующего решения, Саакашвили могут поместить в медицинское учреждение в третьей стране, которое имеет ресурсы и опыт для выведения из продолжительной голодовки.

Она также добавила, что сам Саакашвили готов прекратить голодовку, если будет помещен в многопрофильную гражданскую больницу для прохождения реабилитации после голодовки, однако, согласно выводам экспертов центра "Эмпати" и личного врача Саакашвили Ника Кипшидзе в Грузии отсутствуют специалисты-врачи, имеющие опыт для реабилитации после длительной голодовки.

Денисова также обратилась к иностранным государствам и международным правозащитным организациям с просьбой поддержать позицию относительно необходимости отсрочки исполнения судебных приговоров в отношении Саакашвили до его перевода в третью страну для реабилитации.

Она добавила, что в настоящее время у Саакашвили установлены диагнозы: энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия, существует вероятность желудочного кровотечения, сильно стрессовая среда. Среди ожидаемых осложнений: эпилептический статус, летальная аритмия, почечная и сердечная недостаточность и др.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.