События

16:28 18.11.2021

Шон Пенн планирует снять документальный фильм о событиях в Украине

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Шон Пенн планирует снять документальный фильм о событиях в Украине

Голливудский актер, режиссер и продюсер Шон Пенн в творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой планирует снять документальный фильм о событиях в Украине, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

"В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел - рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране", - говорится в сообщении, обнародованном после визита Пенна на Донбасс.

В нем отмечается, что голливудский актер смог своими глазами увидеть последствия российской агрессии, посетив один из населенных пунктов Приазовья, "который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии".

"За время визита у режиссера была возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня, в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины, защищают украинские земли и дают достойный отпор врагу", - подчеркивают в штабе ООС.

Для американской делегации стало неожиданностью то, что значительный процент украинских военнослужащих составляют женщины, "которые не просто служат в рядах Вооруженных сил Украины, а наравне с мужчинами выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения".

Как сообщалось, 16 ноября голливудский актер, режиссер и продюсер Шон Пенн впервые прибыл в Украину.

Шон Пенн - обладатель двух премий "Оскар" за главные роли в фильмах "Харви Милк" (2008) и "Таинственная река" (2003).

 

Теги: #украина #фильм #шон_пенн
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