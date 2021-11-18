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15:37 18.11.2021

Апелляционный суд существенно увеличил залог водителю внедорожника, сбившему подростков на переходе в Харькове

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Апелляционный суд существенно увеличил залог водителю внедорожника, сбившему подростков на переходе в Харькове

Харьковский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на решение следственного судьи об избрании меры пресечения водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который в состоянии наркотического опьянения сбил 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе.

"Апелляционная жалоба удовлетворена частично. Залог определен в сумме 3 млн 178 тыс грн. В остальной части определение следственного судьи без изменений", - сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Прокуратура требовала увеличить залог, под который подозреваемый может выйти из СИЗО, до 10 млн.грн. Защита возражала, называя эту сумму непомерной.

Как сообщалось, 11 ноября в Харькове, на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, автомобиль Toyota Land Cruiser, ехавший на красный сигнал светофора, сбил тринадцатилетних мальчика и девочку, которые переходили дорогу. Оба пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести, стабильное.

Водителю внедорожника объявлено о подозрении по ч.2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения), поскольку анализ мочи показал, что на момент совершения ДТП мужчина находился в состоянии наркотического опьянения метадоном.

По информации отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, водитель внедорожника в мае этого года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, в прошлом году он был фигурантом уголовного производства по ч.1 ст.309 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков без цели сбыта), но дело было закрыто. Законность решения о его закрытии сейчас проверяет прокуратура.

12 ноября Киевский районный суд Харькова избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 340,5 тыс.грн.

Теги: #водитель #залог #харьков
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