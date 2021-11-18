События

15:09 18.11.2021

Рада намерена запустить всеукраинскую программу водообеспечения на 2022-2026 гг.

2 мин читать
Рада намерена запустить всеукраинскую программу водообеспечения на 2022-2026 гг.

Верховная Рада планирует запустить общегосударственную целевую социальную программу по обеспечению украинцев водой путем развития и реконструкции в 2022-2026 годах систем централизованного водоснабжения и водоотвода в населенных пунктах по всей Украине, ее общая стоимость оценивается в 57 млрд грн.

Соответствующий законопроект №5723 "Об общенациональной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы" в первом чтении на заседании парламента в четверг поддержали 328 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Существующий вопрос обеспечения жителей Украины качественной питьевой водой планируется решить путем строительства, реконструкции или капремонта водозаборных, водопроводных и очистных сооружений, водопроводных сетей и водоотводов, строительства и установки станций доочистки питьевой воды, создания лабораторий по контролю качества питьевой воды и сточных вод.

Согласно приложению к документу, на территории страны в 2022-2026 годах планируется построить или реконструировать 290 водозаборных зданий, 280 водопроводных и очистных сооружений, 79 установок доочистки питьевой воды, 1,1 тыс. водопроводных и водоотводящих сетей, а также запустить пять лабораторий контроля качества воды.

Финансирование программы планируется за счет госбюджета Украины, в том числе государственного фонда регионального развития, государственного фонда развития водного хозяйства и субвенции на выполнение инвестиционных проектов; средств местных бюджетов; средств предприятий водоснабжения и водоотвода; внешних и внутренних заимствований, грантов интернациональных организаций, средств интернациональных программ, благотворительных взносов.

"Ориентировочный объем финансирования программы составляет 28,59 млрд грн, из которых за счет средств из государственного бюджета – 16,95 млрд грн, из местного бюджета и других источников – 11,64 млрд грн. Объем расходов, необходимых для выполнения Программы определяется ежегодно с учетом возможностей государственного и местных бюджетов при формировании их показателей", - указанно в приложении к законопроекту.

Согласно пояснительной записке к документу, реализация программы водообеспечения позволит потребителям получить качественные услуги централизованного водоотвода и очистки сточных вод, а предприятия отрасли, предоставляющие услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу получат увеличение прибыли от своей деятельности.

Теги: #водообеспечение #программа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:11 02.11.2021
План "Большого строительства" до 2024г – 24 тыс. км дорог и 1,4 тыс. мостов – глава Мининфраструктуры

План "Большого строительства" до 2024г – 24 тыс. км дорог и 1,4 тыс. мостов – глава Мининфраструктуры

07:09 23.10.2021
Первый тестовый полёт к Луне в рамках американской программы "Артемида" намечен на февраль 2022 года - NASA

Первый тестовый полёт к Луне в рамках американской программы "Артемида" намечен на февраль 2022 года - NASA

10:19 13.10.2021
Программа заместительной поддерживающей терапии может оказаться под угрозой из-за смерти нардепа Полякова - эксперт

Программа заместительной поддерживающей терапии может оказаться под угрозой из-за смерти нардепа Полякова - эксперт

14:41 10.10.2021
Шмыгаль: Украина присоединится к программе ЕС по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти EUR100 млрд

Шмыгаль: Украина присоединится к программе ЕС по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти EUR100 млрд

09:53 02.10.2021
Шмыгаль представил фракции "Слуга народа" обновленную программу деятельности правительства

Шмыгаль представил фракции "Слуга народа" обновленную программу деятельности правительства

14:34 30.09.2021
Необходимо доработать и принять общегосударственную программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 гг. - Ермак

Необходимо доработать и принять общегосударственную программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 гг. - Ермак

15:27 02.09.2021
В программу заместительной поддерживающей терапии в 2020 году вошли более 2,5 тыс. пациентов – ЦОЗ

В программу заместительной поддерживающей терапии в 2020 году вошли более 2,5 тыс. пациентов – ЦОЗ

19:14 01.09.2021
Кабмин утвердил Госпрограмму развития авиапромышленности до 2030г

Кабмин утвердил Госпрограмму развития авиапромышленности до 2030г

16:42 01.09.2021
Программа заместительной поддерживающей терапии должна покрывать около 35% людей с опиоидной зависимостью – эксперт

Программа заместительной поддерживающей терапии должна покрывать около 35% людей с опиоидной зависимостью – эксперт

13:58 26.08.2021
Замгенсека НАТО: призываем Украину продолжать максимально использовать Годовую национальную программу

Замгенсека НАТО: призываем Украину продолжать максимально использовать Годовую национальную программу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 28 сотрудников спецслужб РФ

Матернова: В ЕС нет консенсуса по предоставлению Украине европейской перспективы

Глава ФГИ Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию

Материалы Bellingcat будут изучаться в рамках расследования – Венедиктова

Рада разрешила пограничникам применять оружие и боевую технику

ПОСЛЕДНЕЕ

Кива сдал наградное оружие

Рада досрочно закрыла заседание для консультаций по законопроектам о госадминистрациях и столице

Регламент Рады допускает создание новой ВСК по делу "вагнеровцев" - Разумков

Демонтаж колонны моста Патона осуществлен по причине ухудшения ее техсостояния – "Киевавтодор"

И дождь, и солнце: погода на выходные 20–21 ноября

Завершилась реконструкция терапевтического отделения городской больницы в Славянске

В Еврокомиссии работают над поставкой школьных автобусов для сел у линии разграничения на Донбассе

Papa Johns изменила дизайн и логотип пиццерий

Рада создала ВСК для расследования смерти нардепа Полякова

Реформы в Украине должны продолжаться, чтобы не было отката назад, заявили в Еврокомиссии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА