Рада намерена запустить всеукраинскую программу водообеспечения на 2022-2026 гг.

Верховная Рада планирует запустить общегосударственную целевую социальную программу по обеспечению украинцев водой путем развития и реконструкции в 2022-2026 годах систем централизованного водоснабжения и водоотвода в населенных пунктах по всей Украине, ее общая стоимость оценивается в 57 млрд грн.

Соответствующий законопроект №5723 "Об общенациональной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы" в первом чтении на заседании парламента в четверг поддержали 328 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Существующий вопрос обеспечения жителей Украины качественной питьевой водой планируется решить путем строительства, реконструкции или капремонта водозаборных, водопроводных и очистных сооружений, водопроводных сетей и водоотводов, строительства и установки станций доочистки питьевой воды, создания лабораторий по контролю качества питьевой воды и сточных вод.

Согласно приложению к документу, на территории страны в 2022-2026 годах планируется построить или реконструировать 290 водозаборных зданий, 280 водопроводных и очистных сооружений, 79 установок доочистки питьевой воды, 1,1 тыс. водопроводных и водоотводящих сетей, а также запустить пять лабораторий контроля качества воды.

Финансирование программы планируется за счет госбюджета Украины, в том числе государственного фонда регионального развития, государственного фонда развития водного хозяйства и субвенции на выполнение инвестиционных проектов; средств местных бюджетов; средств предприятий водоснабжения и водоотвода; внешних и внутренних заимствований, грантов интернациональных организаций, средств интернациональных программ, благотворительных взносов.

"Ориентировочный объем финансирования программы составляет 28,59 млрд грн, из которых за счет средств из государственного бюджета – 16,95 млрд грн, из местного бюджета и других источников – 11,64 млрд грн. Объем расходов, необходимых для выполнения Программы определяется ежегодно с учетом возможностей государственного и местных бюджетов при формировании их показателей", - указанно в приложении к законопроекту.

Согласно пояснительной записке к документу, реализация программы водообеспечения позволит потребителям получить качественные услуги централизованного водоотвода и очистки сточных вод, а предприятия отрасли, предоставляющие услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу получат увеличение прибыли от своей деятельности.