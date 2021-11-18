События

14:51 18.11.2021

Рада досрочно закрыла заседание для консультаций по законопроектам о госадминистрациях и столице

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Рада досрочно закрыла заседание для консультаций по законопроектам о госадминистрациях и столице

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко досрочно закрыл очередное пленарное заседание в четверг, параллельно объявив перерыв на полчаса.

Вместе с тем глава парламента Руслан Стефанчук пригласил руководителей депутатских фракций и групп принять участие с совещании для согласования особенностей рассмотрения законопроектов о местных государственных администрациях (№4298) и о столице (№2143-3). Так, парламентарии намерены определить перечень поправок, которые в дальнейшем вынесут на подтверждение в зале пленарных заседаний.

Ранее Рада отложила рассмотрение вопросов касательно запуска спецпроцедуры принятия данных законопроектов.

Теги: #рада #перерыв #заседание
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