События

14:44 18.11.2021

Регламент Рады допускает создание новой ВСК по делу "вагнеровцев" - Разумков

1 мин читать
Регламент Рады допускает создание новой ВСК по делу "вагнеровцев" - Разумков

В Верховной Раде может быть создана еще одна временная следственная комиссия (ВСК) по расследованию "дела вагнеровцев", считает внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков.

"Теоретически таких ограничений, насколько я помню, в регламенте нет", - сказал Разумков журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, может ли быть создана еще одна ВСК по расследованию "дела вагнеровцев".

Он подчеркнул, что ВСК и правоохранительные органы должны разобраться, кто "слил" работу украинских спецслужб, и виновный "должен понести ответственность согласно статьи 111 Уголовного процессуального кодекса Украины - государственная измена".

Депутат также отметил, что промежуточные итоги работы ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины его не удовлетворили.

"Ну, очень странно выглядит - крайних не нашли, одни не дали такую команду, а другие не могли. Не могли или не давали - это разные вещи, поэтому я убежден, что надо доработать и дать действительно открытый, честный ответ людям, что на самом деле произошло", - сказал парламентарий.

Разумков также отметил, что президент может дать сведения ВСК.

"Если нечего скрывать, то можно прийти и ответить в рамках действующего законодательства… и снять большое количество вопросов, которые сегодня существуют", - подчеркнул он.

Теги: #разумков #вагнеровцы #вск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:37 18.11.2021
Рада создала ВСК для расследования смерти нардепа Полякова

Рада создала ВСК для расследования смерти нардепа Полякова

11:52 18.11.2021
"Евросолидарность" требует создать в Раде новую ВСК для расследования "вагнергейта"

"Евросолидарность" требует создать в Раде новую ВСК для расследования "вагнергейта"

20:48 17.11.2021
Ермак не отвечал и не отвечает за планы разведки – советник главы ОП

Ермак не отвечал и не отвечает за планы разведки – советник главы ОП

18:55 17.11.2021
К срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" привела задержка их отъезда из Минска в ожидании вступления в силу перемирия на Донбассе – Bellingcat

К срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" привела задержка их отъезда из Минска в ожидании вступления в силу перемирия на Донбассе – Bellingcat

15:01 17.11.2021
МФО Разумкова не может стать депутатской группой в Раде - Корниенко

МФО Разумкова не может стать депутатской группой в Раде - Корниенко

13:09 17.11.2021
Разумков заявил о давлении на депутатов, вошедших в МФО "Разумная политика"

Разумков заявил о давлении на депутатов, вошедших в МФО "Разумная политика"

15:26 16.11.2021
Нардеп "Батькивщины" Кабанченко отказался от участия в МФО Разумкова "Разумная политика"

Нардеп "Батькивщины" Кабанченко отказался от участия в МФО Разумкова "Разумная политика"

11:05 16.11.2021
Экс-спикер Рады Разумков: партия обязательно будет

Экс-спикер Рады Разумков: партия обязательно будет

16:35 15.11.2021
ВСК Рады не установила, кто дал команду отсрочить спецоперацию по задержанию вагнеровцев

ВСК Рады не установила, кто дал команду отсрочить спецоперацию по задержанию вагнеровцев

12:18 15.11.2021
Раде предлагают создать ВСК по расследованию возможных фальсификаций на выборах мэра Харькова

Раде предлагают создать ВСК по расследованию возможных фальсификаций на выборах мэра Харькова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 28 сотрудников спецслужб РФ

Матернова: В ЕС нет консенсуса по предоставлению Украине европейской перспективы

Глава ФГИ Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию

Материалы Bellingcat будут изучаться в рамках расследования – Венедиктова

Рада разрешила пограничникам применять оружие и боевую технику

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада намерена запустить всеукраинскую программу водообеспечения на 2022-2026 гг.

Кива сдал наградное оружие

Рада досрочно закрыла заседание для консультаций по законопроектам о госадминистрациях и столице

Демонтаж колонны моста Патона осуществлен по причине ухудшения ее техсостояния – "Киевавтодор"

И дождь, и солнце: погода на выходные 20–21 ноября

Завершилась реконструкция терапевтического отделения городской больницы в Славянске

В Еврокомиссии работают над поставкой школьных автобусов для сел у линии разграничения на Донбассе

Papa Johns изменила дизайн и логотип пиццерий

Реформы в Украине должны продолжаться, чтобы не было отката назад, заявили в Еврокомиссии

Маск пообещал первый орбитальный полет Starship в январе-феврале

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА