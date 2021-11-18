Регламент Рады допускает создание новой ВСК по делу "вагнеровцев" - Разумков

В Верховной Раде может быть создана еще одна временная следственная комиссия (ВСК) по расследованию "дела вагнеровцев", считает внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков.

"Теоретически таких ограничений, насколько я помню, в регламенте нет", - сказал Разумков журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, может ли быть создана еще одна ВСК по расследованию "дела вагнеровцев".

Он подчеркнул, что ВСК и правоохранительные органы должны разобраться, кто "слил" работу украинских спецслужб, и виновный "должен понести ответственность согласно статьи 111 Уголовного процессуального кодекса Украины - государственная измена".

Депутат также отметил, что промежуточные итоги работы ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины его не удовлетворили.

"Ну, очень странно выглядит - крайних не нашли, одни не дали такую команду, а другие не могли. Не могли или не давали - это разные вещи, поэтому я убежден, что надо доработать и дать действительно открытый, честный ответ людям, что на самом деле произошло", - сказал парламентарий.

Разумков также отметил, что президент может дать сведения ВСК.

"Если нечего скрывать, то можно прийти и ответить в рамках действующего законодательства… и снять большое количество вопросов, которые сегодня существуют", - подчеркнул он.