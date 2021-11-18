Демонтаж колонны моста Патона осуществлен по причине ухудшения ее техсостояния – "Киевавтодор"

Демонтаж одной из архитектурных колонн моста Патона был выполнен по причине ухудшения ее технического состояния, сообщили в "Киевавтодоре".

"В связи с ухудшением технического состояния архитектурных колонн (въездная группа), расположенных на левом берегу моста Патона, 14 ноября 2021 года выполнены работы по демонтажу одной из колонн, которая имела наклон, в связи с чем существовала угроза падения ее отдельных частей на проезжую часть моста. Все декоративные фрагменты колонны хранятся на предприятии", - сообщил главный инженер "Киевавтодор" Владимир Харченко агентству "Интерфакс-Украина".

Мост Патона, введенный в эксплуатацию еще в 1953 году, находится под охраной государства как памятка архитектуры и градостроительства местного значения (охранный номер 530-Кв). В декабре 2004 года был заключен охранный договор между "Киевавтодором" как балансодержателем и департаментом охраны культурного наследия КГГА.

По словам Харченко, последнее обследование моста провело ООО "Украинский институт стальных конструкций имени В.М. Шимановского" (квалификационный сертификат АР №014501 от 14 июня 2018 года, AE №000233 от 31 мая 2012 года, свидетельство №98 от 28 июля 2017 года) под руководством гендиректора О.В. Шимановского в конце 2020 года.

Распоряжением главы КГГА от 15 сентября 2020 года №1431 "О реставрации с приспособлением моста им. С.А. Патона через Днепр" работы по реставрации сооружения должны быть осуществлены до 31 декабря 2025 года, заказчиком работ определена коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Как сообщалось, реставрационные работы моста включают ремонт мостового полотна, опор, соединений, лестниц пропилей и колонн, смотровых прогонов и др. Планируется расширение моста до восьми полос, оборудование велосипедных дорожек в обоих направлениях, а также будет учтена возможность размещения трамвайных путей. Кроме того, на мосту будет установлена информационно-измерительные системы контроля состояния объекта, в том числе автоматизированная система измерения веса транспортных средств.

Проводится процедура закупки по определению разработчика проектной документации по объекту. «Данная процедура неоднократно в течение года отменялась решением Антимонопольного комитета», - сообщил Харченко.

Введенный в эксплуатацию еще в 1953 году пост Патона реконструировали только один раз, в 2004 году. Тогда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.

Мост Патона в качестве технологической памятники эпохи был отмечен памятным знаком Американского общества сварщиков в 1995 году.