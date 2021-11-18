События

14:12 18.11.2021

И дождь, и солнце: погода на выходные 20–21 ноября

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И дождь, и солнце: погода на выходные 20–21 ноября

Этот уикенд обрадует и любителей прогулок под зонтом, и тех, кто уже скучает по ясным денькам! По данным Sinoptik.ua, во всех регионах Украины ожидаются дождливая суббота и солнечное воскресенье, при этом обойдется без серьезных температурных колебаний.

Планируем выходные: прогулки лучше отложить на воскресенье

В субботнее утро нас ждет не самая веселая картина за окном – по всей Украине пройдут холодные ноябрьские дожди, особенно промозгло будет на востоке и северо-востоке. В Луганской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях будет прохладно, столбики термометров днем не поднимутся выше 3–7 °С. На остальной территории Украины прогноз более оптимистичный — в среднем 7–10 °С. Ночью плюсовая температура сохранится везде, кроме Харьковской, Сумской и Донецкой областей, где ожидаются небольшой мороз до -1 °С и даже мокрый снег.

А вот на воскресенье можно смело планировать прогулку или поход за новогодними подарками — погода будет теплой для ноября, ветреной и ясной. Воздух прогреется до 9–12 °С в западных областях Украины, на юге и в Винницкой области. В восточных, северных областях и на Закарпатье ожидается до 6–9 °С, в центральных регионах и Киеве — до 8–10 °С. Подпортить прогноз погоды на выходные может только сильный ветер (до 12 м/с), так что не забывайте дома теплые шапки и перчатки. В воскресную ночь не будет морозов — только на востоке температура упадет до 0 °С, на остальной территории ожидается до 3–6 °С.

Погода в начале недели

В понедельник погода продолжит баловать нас ясным небом без осадков и относительно высокой температурой. Теплее всего будет в Одесской, Николаевской и Херсонской областях — 10–12 °С. Ниже всего столбики термометров опустятся на Волыни, в Ровенской и Черниговской областях — до 4–6 °С. На остальной территории Украины прогноз погоды на понедельник обещает в среднем комфортные 6–10 °С и переменную облачность.

Снега не будет еще долго

По крайней мере, об этом свидетельствуют народные приметы. Наши предки верили, что сухая и ясная погода на Михайлов день (21 ноября) — начало долгого бесснежного периода вплоть до Дня святого Николая. А вот морозы не заставят себя ждать — считалось, что после «Михайловских оттепелей» земля начинает «замерзать». Так что, если вы все еще не выбрали новое термобелье, обходитесь легкой курткой и не запаслись питательным кремом для рук, поторопитесь — возможно, морозы уже совсем близко!

Теги: #синоптик #погода #выходные
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