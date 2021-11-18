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13:48 18.11.2021

Papa Johns изменила дизайн и логотип пиццерий

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Papa Johns изменила дизайн и логотип пиццерий

Международная сеть пиццерий Papa John's International Inc. изменила дизайн и логотип своих ресторанов.

Компания считает, говорится в ее сообщении, что новые атрибуты будут по-современному трактовать бренд и позволят улучшить обслуживание клиентов.

Новый дизайн ресторанов предусматривает опции быстрого получения заказов и упрощения работы сотрудников пиццерий.

Новый логотип состоит из собственно разработанного шрифта и цветов, вдохновленных фирменными ингредиентами компании, такими как помидоры и базилик.

Теги: #пиццерия #papa_johns #дизайн #логотип
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Интерфакс-Украина
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