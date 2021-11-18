События

13:27 18.11.2021

Маск пообещал первый орбитальный полет Starship в январе-феврале

2 мин читать
Маск пообещал первый орбитальный полет Starship в январе-феврале

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX запустит в первый тестовый орбитальный полет сверхтяжелую ракету Starship в январе или феврале 2022 года, сообщил основатель компании миллиардер Илон Маск.

Маск также заявил, что SpaceX планирует провести еще десять или больше тестовых полетов Starship в следующем году, поскольку шансы на осуществление успешного первого полета относительно малы.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 20 (или SN20) и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она может вывести до 100 тонн груза и пассажиров на орбиту.

Компания в дальнейшем планирует использовать Starship для отправки астронавтов NASA на Луну в 2025 году или позже в рамках программы "Артемида". Помимо этого, Маск также планирует переправить сотни тонн грузов и людей на Марс для создания на планете обитаемого города.

Ранее SpaceX уже проводила несколько тестовых запусков Starship, но на суборбитальном уровне. Все запуски осуществлялись с космодрома компании в южном Техасе.

В рамках планируемого запуска корабль выполнит один орбитальный облет вокруг Земли. Затем корабль SN20 совершит управляемое приводнение в Тихом океане в 60 милях на юго-западе от острова Кауаи.

В ходе почти часового выступления перед членами Национальной академии наук Маск заявил, что человечеству нужна вторая планета, учитывая различные угрозы, нависшие над Землей, включая ядерное оружие, огромные кометы, пандемии, падение уровня рождаемости и религиозный экстремизм.

"У нас появилась свеча разума, мерцающая в темноте", - отметил он.

Теги: #маск #starship
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:37 16.11.2021
Глава Tesla Илон Маск в понедельник продал акции компании еще на $930 млн

Глава Tesla Илон Маск в понедельник продал акции компании еще на $930 млн

06:14 06.09.2021
Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука и правнука основоположника практической космонавтики из Украины Сергея Королева

Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука и правнука основоположника практической космонавтики из Украины Сергея Королева

14:08 20.08.2021
Tesla работает над созданием робота, который сможет заменить людей в выполнении монотонной работы

Tesla работает над созданием робота, который сможет заменить людей в выполнении монотонной работы

13:40 22.07.2021
Маск и его компания SpaceX владеют биткойнами и не планируют их продавать

Маск и его компания SpaceX владеют биткойнами и не планируют их продавать

10:26 14.06.2021
Tesla вновь разрешит оплату автомобилей криптовалютами, когда майнинг станет более чистым - Маск

Tesla вновь разрешит оплату автомобилей криптовалютами, когда майнинг станет более чистым - Маск

11:53 21.05.2021
Илон Маск предлагает создать международную лунную базу

Илон Маск предлагает создать международную лунную базу

09:25 13.05.2021
Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

10:08 20.04.2021
Автопилот был выключен во время смертельного ДТП с электромобилем Tesla в Техасе - Маск

Автопилот был выключен во время смертельного ДТП с электромобилем Tesla в Техасе - Маск

15:37 15.03.2021
Илон Маск назначил себя "технокоролём" Tesla

Илон Маск назначил себя "технокоролём" Tesla

18:44 15.02.2021
Твиты Илона Маска "уронили" курс криптовалюты Dogecoin, к которой он ранее привлек внимание

Твиты Илона Маска "уронили" курс криптовалюты Dogecoin, к которой он ранее привлек внимание

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 28 сотрудников спецслужб РФ

Матернова: В ЕС нет консенсуса по предоставлению Украине европейской перспективы

Глава ФГИ Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию

Материалы Bellingcat будут изучаться в рамках расследования – Венедиктова

Рада разрешила пограничникам применять оружие и боевую технику

ПОСЛЕДНЕЕ

Завершилась реконструкция терапевтического отделения городской больницы в Славянске

В Еврокомиссии работают над поставкой школьных автобусов для сел у линии разграничения на Донбассе

Papa Johns изменила дизайн и логотип пиццерий

Рада создала ВСК для расследования смерти нардепа Полякова

Реформы в Украине должны продолжаться, чтобы не было отката назад, заявили в Еврокомиссии

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 28 сотрудников спецслужб РФ

Матернова: В ЕС нет консенсуса по предоставлению Украине европейской перспективы

Соглашение об ассоциации предлагает намного больше интеграции, чем ЕС и Украина были способны достичь до сих пор - Матернова

ВСК должна продолжить расследование срыва операции по задержанию "вагнеровцев", считают в оппозиции

Системы обучения и вознаграждения "Метинвеста" признаны лучшими в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА