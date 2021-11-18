Маск пообещал первый орбитальный полет Starship в январе-феврале

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX запустит в первый тестовый орбитальный полет сверхтяжелую ракету Starship в январе или феврале 2022 года, сообщил основатель компании миллиардер Илон Маск.

Маск также заявил, что SpaceX планирует провести еще десять или больше тестовых полетов Starship в следующем году, поскольку шансы на осуществление успешного первого полета относительно малы.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 20 (или SN20) и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она может вывести до 100 тонн груза и пассажиров на орбиту.

Компания в дальнейшем планирует использовать Starship для отправки астронавтов NASA на Луну в 2025 году или позже в рамках программы "Артемида". Помимо этого, Маск также планирует переправить сотни тонн грузов и людей на Марс для создания на планете обитаемого города.

Ранее SpaceX уже проводила несколько тестовых запусков Starship, но на суборбитальном уровне. Все запуски осуществлялись с космодрома компании в южном Техасе.

В рамках планируемого запуска корабль выполнит один орбитальный облет вокруг Земли. Затем корабль SN20 совершит управляемое приводнение в Тихом океане в 60 милях на юго-западе от острова Кауаи.

В ходе почти часового выступления перед членами Национальной академии наук Маск заявил, что человечеству нужна вторая планета, учитывая различные угрозы, нависшие над Землей, включая ядерное оружие, огромные кометы, пандемии, падение уровня рождаемости и религиозный экстремизм.

"У нас появилась свеча разума, мерцающая в темноте", - отметил он.