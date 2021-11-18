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13:10 18.11.2021

Матернова: В ЕС нет консенсуса по предоставлению Украине европейской перспективы

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Матернова: В ЕС нет консенсуса по предоставлению Украине европейской перспективы

В настоящий момент Европа находится не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу в отношениях с Украиной, и консенсуса в отношении предоставления Украине европейской перспективы нет, отмечает руководитель Группы поддержки Украины в Европейской комиссии, заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова.

"Когда мы говорим с Украиной, мы говорим как партнеры. В настоящий момент - и мы достаточно открыто говорим об этом - Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу. Консенсуса в этом отношении нет. Но я лично верю в то, что у Украины есть европейская перспектива", - сказала Матернова в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что в то же время, "пока мы ждем, когда откроется окно возможностей для полной европейской перспективы, важно гарантировать, что в экономической и регуляторной сферах, посредством контактов между людьми и так далее мы сделаем интеграцию более крепкой, надежной и сильной".

Матернова отметила, что не согласна с мнением о том, что нынешнее руководство Украины саботирует европейскую интеграцию Украины. "Когда новый президент пришел к власти, совершенно очевидно, что был период, когда он разбирался в делах. Отношения с ЕС – это огромнейший, сложнейший комплекс, включая Соглашение об ассоциации, которое представляет собой чрезвычайно сложный договор. Двусторонние отношения не сводятся к тому, что есть просто один диалог одного лидера с другим, а потом за этим все следует. Это очень многогранные отношения, сектор за сектором, взаимодействие и ангажемент. Я решительно не соглашусь со мнением, что есть саботаж интеграции Украины с ЕС!" - заявила она.

Она указала, что, напротив, думает, что сейчас между ЕС и Украиной есть намного больше совместной работы и реальное ежедневное взаимодействие по ряду различных секторов.

"Я не ощущаю, что взаимодействия стало меньше. Я думаю, что в отношениях с Украиной мы должны ставить перед собой видимые ориентиры, которые нужно пытаться достичь. Как это было, например, в процессе безвизового диалога - у нас был ряд шагов, которые мы должны были сделать, и мы их сделали. Результат всем известен – украинцы с биометрическими паспортами могут без виз ездить в страны ЕС. Я думаю, что сейчас мы должны сфокусироваться на создании необходимых условий на внутреннем рынке для дальнейшей интеграции с рынком ЕС и на большей секторальной координации", - пояснила она.

По словам Матерновой, это то, что принесет конкретные результаты для украинского бизнеса и для украинских граждан.

Теги: #консенсус #ес #украина
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