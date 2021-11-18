Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 28 сотрудников спецслужб РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года, которым вводятся санкции на 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации.

Соответствующий документ №584/2021 обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или прекращение лицензий и других разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.

Кроме того, в список ограничений включен запрет вхождения иностранных невоенных и военных кораблей в украинские воды, запрет на выдачу разрешений НБУ на совершение инвестиций, прекращение выдачи разрешений на ввоз в Украину или вывоз из нее валютных ценностей, ограничение выдачи наличных по платежным картам, запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, и лишение всех государственных наград Украины.

Также могут применяться другие санкции, которые соответствуют принципам их применения, установленным действующим законом.

Как сообщалось, решение о применении санкций против сотрудников разведки и спецслужб РФ было принято СНБО на заседании 20 августа по представлению Службы безопасности Украины. Отмечалось, что данные лица, наряду с пророссийскими пропагандистами и зарегистрированными на оккупированных территориях СМИ, против которых также были применены санкции, причастны к содействию оккупационной власти в Крыму и на Донбассе, а также насаждают российские нарративы на оккупированных территориях.