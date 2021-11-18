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13:02 18.11.2021

Соглашение об ассоциации предлагает намного больше интеграции, чем ЕС и Украина были способны достичь до сих пор - Матернова

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Соглашение об ассоциации предлагает намного больше интеграции, чем ЕС и Украина были способны достичь до сих пор - Матернова

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предлагает намного больше интеграции, чем ЕС и Украина были способны достичь до сих пор, сообщила руководитель Группы поддержки Украины в Европейской комиссии, заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова.

"С момента подписания в 2014 году с окончательным вступлением в силу в 2017 Соглашения об ассоциации с углубленной и всеохватывающей зоной свободной торговли мы прошли долгий путь его реализации. Я думаю, что было много успехов, но я также думаю, что общий смысл, и наш президент сформулировала это очень правильно, заключается в том, что есть огромные возможности для того, чтобы идти еще глубже, еще дальше. Этот документ – его политическая и экономическая части, предполагает, равно как и предлагает, на много больше интеграции, чем мы были способны достичь до сих пор", - сказала Матернова в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен видит большой потенциал Соглашения, который еще не реализован, и приглашает как украинскую сторону, так и свою команду приложить значительно больше усилий, чтобы использовать уже существующие возможности в полном объеме.

"Например, мы обсуждали внутренний рынок в сфере цифровизации и телекоммуникации. Мы также обсуждали факт того, что летом мы начали, и Украина стала первой страной Восточного партнерства, кибер-диалог. Равно как мы начали и будем продолжать вести диалог по так называемому Зеленому курсу. Это форум, который возглавляю я и вице-премьер Стефанишина", - пояснила Матернова.

Она уточнила, что последнее заседание форума состоялось в сентябре текущего года в Киеве, до этого было в Брюсселе, и следующий раунд будет в Брюсселе, скорее всего, в январе следующего года. "Другими словами, мы планируем это делать на регулярной основе, чтобы это был форум, в рамках которого мы можем обсуждать необходимые изменения, которые нужны для Зеленого перехода, равно как и вопросы финансирования и так далее", - рассказала Матернова.

Она подчеркнула, что фонд энергоэффективности - это только один из примеров, один проект, который Еврокомиссия рассматривает как критически важный, чтобы помочь Украине снизить энергетическую зависимость. "Фонд по энергоэффективности приносит результаты уже прямо сейчас. Почти 200 тысяч человек в Украине за два года воспользовались возможностями, которые предоставляет этот фонд. Я думаю, это не плохо", - указала она.

В то же время руководитель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии подчеркнула, что саммит Украина-ЕС, который состоялся 12 октября в Киеве, был очень хорошим, "деловой саммит, который прошел в очень хорошей атмосфере". "К тому же, это был первый визит моего президента Урсулы фон дер Ляйен в Украину в ее нынешней должности. Я думаю, что после трудностей, вызванных пандемией Covid-19 и введенными по этой причине ограничениями, было важным осуществить этот визит. Я считаю, что это был необходимый саммит, который предоставил возможность вновь подтвердить глубину отношений между Украиной и ЕС, обязательства, которые у нас есть друг перед другом и желание работать вместе по ряду общих инициатив", - сказала она.

Матернова считает, что ярким примером тому является то, что после подписания на саммите ЕС-Украина Соглашения об общем авиационном пространстве сразу же, буквально на следующий день, компания Wizz Air объявила о прямом авиарейсе между Киевом и Брюсселем.

"И это замечательно! Непосредственно в ходе саммита мы также обсуждали углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС. И, конечно же, во время саммита наши лидеры вновь подтвердили полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Не было никакой драмы. И это хорошо. Поэтому я и говорю – это был деловой саммит", - резюмировала она.

Теги: #соглашение #ес #матернова
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