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12:46 18.11.2021

В Харьковской области завсектора горсовета собирал развединформацию о военных объектах

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В Харьковской области завсектора горсовета собирал развединформацию о военных объектах

Контрразведчики Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Донецкой облпрокуратуры разоблачили агента российской спецслужбы, который под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской области.

"По версии следствия, заведующий сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами одного из горсоветов Харьковской области был завербован псевдочиновником так называемой ДНР", - сообщается на официальном сайте СБУ.

По информации спецслужбы, чиновник по заданию куратора собирал разведывательную информацию о военных объектах региона, личном составе украинской спецслужбы и подразделения Вооруженных сил Украины, а также о местных патриотически настроенных активистах. В первую очередь, "заказчиков" интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, виды вооружений украинских военных.

Сотрудники СБУ установили, что информатор входил в агентурный аппарат одного из так называемых "депутатов Народного совета ДНР 2 созыва". Под кураторством ФСБ РФ они собирали разведывательную информацию, которую "заказчики" использовали для проведения пропагандистских информационных кампаний с целью расшатывания ситуации в Украине.

Чиновник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Теги: #разведка #харьковская_область
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