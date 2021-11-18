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12:42 18.11.2021

Главы МИД стран G7 осуждают миграционный кризис на белорусско-польской границе

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Главы МИД стран G7 осуждают миграционный кризис на белорусско-польской границе

Министры иностранных дел стран G7 и глава европейской дипломатии осуждают миграционный кризис на белорусско-польской границе и призывают Беларусь немедленно прекратить свою агрессивную кампанию, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте правительства Великобритании.

"Мы, главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховный представитель ЕС, осуждаем организацию белорусским режимом незаконной миграции через свои границы. Эти жестокие действия подвергают опасности жизни людей. Мы едины в нашей солидарности с Польшей, а также Литвой и Латвией, которые стали мишенью этого провокационного использования незаконной миграции в качестве гибридной тактики", - говорится в заявлении.

Главы МИД призывают Беларусь прекратить свою агрессивную кампанию, чтобы избежать возможных жертв, а также дать возможность международным организациям доставить на границу гуманитарную помощь.

В заявлении отмечается, что "действия белорусского режима являются попыткой отвлечь внимание от продолжающегося игнорирования международного права, основных свобод и прав человека".

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют Минск в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.

Теги: #реакция #g7 #граница
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