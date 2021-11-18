МИД и экспертная сеть Крымской платформы договорились о сотрудничестве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписал меморандум о сотрудничестве Министерства иностранных дел Украины и Экспертной сети Крымской платформы.

"Документ определяет цели и задачи совместной деятельности. МИД Украины будет поддерживать исследовательские проекты независимых аналитических центров стран мира по Крыму, содействовать организации и совместному проведению мероприятий, конференций, семинаров и круглых столов в рамках Крымской платформы", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что освобождение Крыма – это ключевая задача Украинского государства, которая входит в приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности.

"Над ее достижением работают буквально все: президент, парламент, правительство Украины, а также неправительственные организации. Благодаря созданию Крымской платформы, вместе нам удалось вернуть вопрос деоккупации Крыма на передовые позиции международной повестки дня. Роль экспертной среды является чрезвычайно важной в архитектуре Крымской платформы. Именно поэтому налаживание эффективного сотрудничества между МИД и экспертной сетью является чрезвычайно важным шагом", - пояснил глава МИД Украины.

По его словам, следующий шаг, который планируется сделать уже в ближайшее время – это согласование плана совместных действий МИД и экспертной сети на 2022 год.

"Я рад, что экспертная сеть уже работает. Она объединила более 70 украинских и иностранных неправительственных организаций, аналитических исследовательских центров и правозащитников из разных стран мира. Все они изучают на ежедневной основе широкий спектр проблем российской оккупации Крыма. Меня особо радует, что сейчас на рассмотрении сети находится более 180 запросов на участие в ее деятельности от иностранных экспертов и организаций. Крымская платформа превращается на действительно мировое дело", - указал Кулеба.

Министр отметил, что саммит Крымской платформы не был одноразовым мероприятием, Платформа начала работу, а дальше будет вступать в силу как постоянно действующий формат.

"Очередное важное для Платформы событие произошло вчера. Нам удалось включить первое упоминание Крымской платформы и ее поддержку в проект усиленной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Вчера эта резолюция прошла комитет, ожидаем принятия в декабре на сессии Генассамблеи", - сказал Кулеба.