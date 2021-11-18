В Украине в ближайшие сутки ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом

В Украине в ближайшие сутки погоду будет определять теплый воздух атлантического происхождения, только на востоке возможны морозы, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 19 ноября, в западных областях ожидается дождь. Температура ночью 0-5°, днем 5-10° тепла. В Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем около 0°.

На остальной территории, кроме южных и восточных областей, ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем умеренный дождь.

Температура ночью около 0°, днем 3-8° тепла. В восточных областях ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

В Киеве в ночь на пятницу небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем умеренный дождь. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 19 ноября в Киеве была зафиксирована в 1926 году и составила 14,4° тепла, самая низкая ночью – 17,6° ниже нуля в 1902 году.

В субботу, 20 ноября, в Украине ожидаются небольшие дожди. Ночью в Карпатах, а также на востоке и северо-востоке страны местами с мокрым снегом, днем в западных и северных областях без существенных осадков.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, на юге местами до 14°. На востоке и северо-востоке ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киеве в ночь на субботу небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.