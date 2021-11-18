Глава ФГИ Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию

Глава Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дмитрий Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию.

"Отставка - мое личное желание и мои планы", - пояснил он свое решение на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Сенниченко добавил, что изначально планировал работать на этой должности около двух лет. По его словам, ему удалось добиться основных поставленных задач: обеспечить стабильность процессов в ФГИ, создать команду, диджитализировать процессы и закрепить улучшения законами и нормативными актами.

Глава ФГИ добавил, что решение об отставке не связано с аукционом по продаже "Большевика".

Сенниченко уточнил, что после подачи заявления у него уже была встреча с президентом и премьером. По его словам, его заявление уже зарегистрировано в Верховной Раде.

Глава Фонда указал, что после отставки намерен отдохнуть минимум два месяца.