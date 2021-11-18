События

11:42 18.11.2021

Кулеба: РФ своими действиями добивает Нормандский формат

1 мин читать
Кулеба: РФ своими действиями добивает Нормандский формат

Россия демонстрирует, что не заинтересована в развитии Нормандского формата по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия своими действиями просто добивает Нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии, и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что договорился с главами МИД Германии и Франции, что они "не подарят России роскошь уничтожить Нормандский формат чужими руками".

"Мы будем работать над привлечением России к переговорному процессу, к дипломатическим усилиям по урегулированию этого конфликта. То, что России после такой публикации (публикации дипломатической переписки глав МИД РФ, Германии и Франци – ИФ) не могут доверять даже дипломаты, безусловно, дополнительно усложнит эту работу, но мы будем работать, потому что Украина заинтересована в мире, в справедливых решениях и в безопасности", - рассказал глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что единственной альтернативой дипломатическому процессу является военный процесс.

"Украина вместе с Германией и Францией настаивают и продолжат настаивать на том, что нам надо двигаться путем выполнения Минских договоренностей, путем дальнейшего функционирования Нормандского формата", - отметил он.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Теги: #нормандский_формат #рф #кулеба #оценка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:24 18.11.2021
Испытание китайского гиперзвукового оружия в США считают угрозой на ближайшую перспективу

Испытание китайского гиперзвукового оружия в США считают угрозой на ближайшую перспективу

20:02 17.11.2021
Премьер Британии предостерег Москву от "авантюрных" шагов в отношении Украины

Премьер Британии предостерег Москву от "авантюрных" шагов в отношении Украины

14:28 17.11.2021
Пограничники запретили 22-летней блогерше из РФ въезд в Украину и выписали штраф

Пограничники запретили 22-летней блогерше из РФ въезд в Украину и выписали штраф

12:35 17.11.2021
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком

Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком

10:25 17.11.2021
Кулеба: партнеры прорабатывают конкретные действия в поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ

Кулеба: партнеры прорабатывают конкретные действия в поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ

08:36 17.11.2021
Украина и Великобритания заявили, что не хотят вражды с РФ, но обеспокоены ее действиями вблизи украинских границ

Украина и Великобритания заявили, что не хотят вражды с РФ, но обеспокоены ее действиями вблизи украинских границ

17:53 16.11.2021
Осужденный в РФ украинец Марченко надеется попасть в "обменный список"

Осужденный в РФ украинец Марченко надеется попасть в "обменный список"

16:56 16.11.2021
Франция раскритиковала испытания российского противоспутникового оружия

Франция раскритиковала испытания российского противоспутникового оружия

11:09 16.11.2021
МИД Украины направило в РФ ноту протеста в связи с указом о признании товарных сертификатов ОРДЛО

МИД Украины направило в РФ ноту протеста в связи с указом о признании товарных сертификатов ОРДЛО

10:43 16.11.2021
Партнеры готовы как на военное сотрудничество с Украиной, так и на экономические меры для противодействия РФ - Кулеба

Партнеры готовы как на военное сотрудничество с Украиной, так и на экономические меры для противодействия РФ - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава ФГИ Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию

Материалы Bellingcat будут изучаться в рамках расследования – Венедиктова

Рада разрешила пограничникам применять оружие и боевую технику

СБУ сообщила руководителю одной из шахт "Волыньугля" о подозрении в финансировании "ЛНР"

В Винницкой области из-за отравления угарным газом погибли четверо детей и двое взрослых

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" требует создать в Раде новую ВСК для расследования "вагнергейта"

Глава ФГИ Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию

Экс-мэр Киева Омельченко госпитализирован с коронавирусом

Материалы Bellingcat будут изучаться в рамках расследования – Венедиктова

В законопроекте "О столице Украины" остается дискуссионным положение об участии КГГА в сессиях Киевсовета - Безгин

Внимание, непогода: 19 ноября часть регионов Украины накроет мокрый снег

В Харьковском метро из-за масок произошел конфликт со стрельбой

МОН Украины внедряет разработанный ЮНИСЕФ инструмент для оценки безопасности школ

Вакцинированы или переболели коронавирусом 98,7% сотрудников секретариата Кабмина

Рада разрешила пограничникам применять оружие и боевую технику

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА