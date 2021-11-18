Кулеба: РФ своими действиями добивает Нормандский формат

Россия демонстрирует, что не заинтересована в развитии Нормандского формата по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия своими действиями просто добивает Нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии, и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что договорился с главами МИД Германии и Франции, что они "не подарят России роскошь уничтожить Нормандский формат чужими руками".

"Мы будем работать над привлечением России к переговорному процессу, к дипломатическим усилиям по урегулированию этого конфликта. То, что России после такой публикации (публикации дипломатической переписки глав МИД РФ, Германии и Франци – ИФ) не могут доверять даже дипломаты, безусловно, дополнительно усложнит эту работу, но мы будем работать, потому что Украина заинтересована в мире, в справедливых решениях и в безопасности", - рассказал глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что единственной альтернативой дипломатическому процессу является военный процесс.

"Украина вместе с Германией и Францией настаивают и продолжат настаивать на том, что нам надо двигаться путем выполнения Минских договоренностей, путем дальнейшего функционирования Нормандского формата", - отметил он.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.