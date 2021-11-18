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11:16 18.11.2021

Внимание, непогода: 19 ноября часть регионов Украины накроет мокрый снег

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Внимание, непогода: 19 ноября часть регионов Украины накроет мокрый снег

Автомобилистам приготовиться! По данным Sinoptik.ua, 19 ноября в Харьковской, Сумской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областях ожидается мокрый снег. При этом средняя температура в этих регионах днем будет колебаться в пределах 2–4 °С, а ночью столбик термометра опустится ниже нуля — до -2...-4 °С. Из-за таких погодных капризов асфальт может превратиться в зеркало. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте дистанцию и допустимую скорость! В идеале — просто отложите поездку на пару дней. Ведь, по прогнозу, уже 20–21 ноября на восток и северо-восток вернутся ясная погода и температура до 9 °С.

Теги: #синоптик #мокрый_снег
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Интерфакс-Украина
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