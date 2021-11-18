События

11:11 18.11.2021

В Харьковском метро из-за масок произошел конфликт со стрельбой

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В Харьковском метро из-за масок произошел конфликт со стрельбой

В Харькове в вагоне поезда метрополитена произошел конфликт из-за ношения масок, который привел к стрельбе на платформе станции "Госпром" Алексеевской линии.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, бывший сотрудник налоговой милиции сделал замечание группе студентов из-за того, что они неправильно носят маски, они ответили ему нецензурной бранью.

"После выхода из вагона на платформе станции метро "Госпром" конфликт обострился и студенты начали толкать мужчину. Затем бывший милиционер достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Он объяснил свои действия необходимой самообороной", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводит подразделение дознания отдела полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Процессуальное руководство - Слободская окружная прокуратура Харькова.

Теги: #маски #стрельба #метро #харьков
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