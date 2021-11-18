МОН Украины внедряет разработанный ЮНИСЕФ инструмент для оценки безопасности школ

Министерство образования и науки Украины внедряет инструмент для оценки безопасности школ, разработанный Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

"Представлен новый онлайн-инструмент для мониторинга уровня безопасности и комфорта школ, созданный Министерством образования и науки совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. Инструмент станет частью национальной системы автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ)", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что инструмент "Экспресс-оценка", разработанный в рамках концепции "Безопасная и дружественная к ребенку школ" позволяет проверить ряд показателей: санитарные условия в учебном заведении; равенство возможностей для всех учащихся, независимо от их пола, социального статуса, культурного происхождения, вероисповедания или состояния здоровья; качество образовательного процесса; защита и забота о соискателях образования; вовлеченность учащихся, семей и местных громад.

Согласно сообщению, результаты оценивания учебного заведения позволяют определить его сильные и слабые стороны, запланировать мероприятия по усовершенствованию.

Моделирование концепции "Безопасная и дружеская к ребенку школа" проходило в течение 2017-2021 годов в ста пилотных школах Донецкой и Луганской областей.

На данный момент Минобразования и ЮНИСЕФ планируют распространять опыт школ-участниц на все учреждения общего среднего образования Украины.

Для того, чтобы воспользоваться онлайн-инструментом и провести мониторинг, учебному заведению следует зарегистрироваться на платформе АИКОМ.