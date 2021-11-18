Кинотеатр "Молодежный" на Новобеличах в Киеве возвращен в коммунальную собственность

Киевская городская прокуратура в судебном порядке вернула территориальной громаде столицы здание кинотеатра "Молодежный" на ул.Рубежовской в Святошинском районе Киева (поселок Новобеличи, район усадебной застройки), выбывшее в пользу частных лиц незаконно.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, решение об отчуждении построенного в 1958 году здания не принималось, его приватизация не проводилась, однако право собственности на это здание зарегистрировано за физическим лицом на основании поддельного свидетельства о праве собственности, а затем было перепродано.

"Киевская городская прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства в лице Киевсовета об истребовании нежилого здания по ул.Рубежовской в Киеве. Святошинский районный суд г.Киева согласился с доводами прокурора о незаконности выбытия из коммунальной собственности г.Киева спорного здания вне воли владельца и своим решением удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры и истребовал в пользу территориальной громады Киева в лице Киевсовета нежилого здания кинотеатра "Молодежный", - говорится в сообщении.

В настоящее время кинотеатр не работает, его одноэтажное здание находится в заброшенном состоянии.