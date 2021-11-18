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10:07 18.11.2021

СБУ сообщила руководителю одной из шахт "Волыньугля" о подозрении в финансировании "ЛНР"

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СБУ сообщила руководителю одной из шахт "Волыньугля" о подозрении в финансировании "ЛНР"

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила руководителя одной из шахт ГП "Волыньуголь" в финансировании так называемой "ЛНР".

"Оперативники установили, что один из нынешних руководителей этой шахты в прошлом тесно сотрудничал с боевиками незаконных вооруженных формирований. А в 2018 году его назначили на руководящий пост одной из шахт ГП "Волыньуголь". С этого момента злоумышленник вел двойную жизнь: как украинский чиновник и как предприниматель так называемой "ЛНР". В частности, он наладил канал торговли продуктами питания в ОРДЛО", - сообщает пресс-служба СБУ.

В период 2018-2019 годов подозреваемый выплатил почти 100 тыс. грн "налогов" в бюджет террористов.

Чиновнику инкриминируется ч.1 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Материалы уголовного производства с обвинительным актом уже направлены в суд.

Теги: #финансирование #лнр
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