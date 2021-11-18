В Винницкой области из-за отравления угарным газом погибли четверо детей и двое взрослых

Шестеро человек, включая четырех детей, погибли в четверг в Винницкой области, предположительно, от отравления угарным газом, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня в Винницкой области, вероятно, из-за отравления угарным газом, погибли четверо детей и двое взрослых", - говорится в сообщении.

При этом населенный пункт, в котором произошла трагедия, и ее обстоятельства не указываются.

В ведомстве отмечают, что пожары в частном жилом секторе продолжают уносить жизни детей и призвали граждан побеспокоиться о надлежащем противопожарном состоянии помещений в осенне-зимний период.

Как сообщалось, 17 ноября вечером в с.Медисовка Хмельницкой области вследствие пожара в жилом доме погибло четыре ребенка дошкольного возраста.