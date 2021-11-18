В результате столкновения школьного автобуса и грузовика во Львовской области госпитализировали 5 детей

Пятерых детей госпитализировали в результате ДТП с участием школьного автобуса и грузовика во Львовской области, сообщил департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

"В ДТП пострадали 10 человек, из них 9 детей. 5 человек, в том числе 4 детей, после осмотра медиков отпустили домой, а еще 5 детей в состоянии средней тяжести госпитализировали в детскую клиническую больницу Львова", – указано в сообщении.

По данным департамента, всего в автобусе на момент аварии находились 15 человек – 13 детей, водитель и учитель.

Предварительно причиной аварии называют ошибку водителя школьного автобуса, который совершал поворот вправо и допустил столкновение с грузовиком DAF.

Как сообщалось, ДТП произошло в с. Бышев Червоноградского района утром 17 ноября. По предварительным данным, госпитализирован был один 16-летний школьник, диагнозы ещё семерых уточнялись. Начато уголовное производство.