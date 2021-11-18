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09:14 18.11.2021

В Канаде продолжают эвакуировать людей, пострадавших от шторма

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В Канаде продолжают эвакуировать людей, пострадавших от шторма

Около 200 человек, которые оказались в ловушке в канадской провинции Британская Колумбия после сильного шторма, отправились в Ванкувер на поезде в ночь со среды на четверг, в провинции объявлен режим ЧП, сообщает в четверг CBC News.

Большая часть пассажиров поезда находилась в городе Хоуп, который жители не могли покинуть с воскресенья, когда шторм обрушился на провинцию и привел к наводнениям и сходам оползней, перекрывшим некоторые из основных автомагистралей. Из-за шторма в ловушке оказались тысячи человек.

В среду власти Британской Колумбии объявили в провинции чрезвычайное положение. По словам главы региона Джона Хоргана, режим ЧП даст правительству страны больше свободы в обеспечении перевозки товаров и позволит возобновить работу железных и автомобильных дорог.

Режим ЧП введен на 14 дней с возможностью продления в случае необходимости.

В свою очередь власти Канады одобрили запрос о федеральной помощи и направили в пострадавшие районы вооруженные силы страны, которые должны будут помочь в эвакуации граждан, а также обеспечить материально-техническую поддержку провинциальным цепочкам поставок.

Ранее сообщалось о гибели женщины в результате схода оползня.

Теги: #канада #шторм
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